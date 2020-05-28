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До 155 тысяч: сколько денег на счетах претендентов в президенты

28.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центризбирком опубликовал данные о первых поступлениях на избирательные счета претендентов в президенты Беларуси.

Претенденты в президенты открывают специальные избирательные счета, с которых они и финансируют деятельность в рамках предвыборной гонки.

Спустя неделю после старта сбора подписей избирательные счета открыла половина претендентов. Так, на сегодня они есть у Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Валерия Цепкало, Александра Таболича, Анны Канопацкой и Сергея Череченя.

Больше всего средств поступило на счет Виктора Бабарико: 154,9 тысячи рублей, уже потрачено чуть больше 23,4 тысяч. 

На счету Валерия Цепкало – 29,2 тысячи рублей (потрачено 1285,57), 

Анны Канопацкой – 3 тысячи рублей (потрачено – 2,4 тысячи).

Наконец, у Андрея Дмитриева на счет пока поступило только два рубля, а остальным заявителям – ничего.

Претенденты в президенты могут открыть счет на протяжении всей кампании. Расчетные счета для избирателей опубликованы на сайте ЦИК.

Напомним, физические лица могут жертвовать не более 20 базовых величин, юридические – не более 50 базовых величин. При этом претенденты могут полностью сформировать фонд за свой счет.
 
 
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Центризбирком опубликовал данные о первых поступлениях на избирательные счета претендентов в президенты Беларуси.
 
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