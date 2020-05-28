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В Миннесоте усиливаются протесты из-за гибели темнокожего мужчины от рук полицейских
Источник материала: ОНТ
Тысячи американцев уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые, по мнению людей, злоупотребили властью.
Демонстрантов поддерживает руководство Миннесоты. Минюсту поручено ускорить расследование.
Напомним, что рядовое задержание закончилось гибелью человека. Полицейский придавил шею мужчины ногой и не отпускал, несмотря на жалобы человека, что он задыхается. Прибывшие на место медики спасти мужчину не смогли. Подобные ситуации в США происходят регулярно.
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Тысячи американцев уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые, по мнению людей, злоупотребили властью. ...
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