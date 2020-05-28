В Миннесоте усиливаются протесты из-за гибели темнокожего мужчины от рук полицейских

Источник материала: ОНТ

Тысячи американцев уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые, по мнению людей, злоупотребили властью.

Демонстрантов поддерживает руководство Миннесоты. Минюсту поручено ускорить расследование.

Напомним, что рядовое задержание закончилось гибелью человека. Полицейский придавил шею мужчины ногой и не отпускал, несмотря на жалобы человека, что он задыхается. Прибывшие на место медики спасти мужчину не смогли. Подобные ситуации в США происходят регулярно.

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