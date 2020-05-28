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Красивая «модель» случайно загрузила свое реальное фото, и все узнали, что она мужчина

28.05.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сандра Лесли, молодая американка, зарегистрировавшаяся в инстаграме 22 марта под ником sandra_leslie75, внешне довольно симпатична, благодаря чему быстро набрала больше 300 почитателей, опубликовав всего пять снимков. Правда, планировала она показать миру, судя по всему, лишь четыре из них, пишет medialeaks.


Свою первую фотографию «Лесли» опубликовала 10 мая, а последнюю — 11 мая. Девушка будто намеренно повышала градус своей раскованности с каждым снимком.


Однако, чего Сандра не учла, так это того, что свое настоящее первое фото она опубликовала аж 22 апреля. И, если девушка действительно планировала нагнетать эротичность снимков, то ее случайное фото оказалось вполне уместным.

На досадную оплошность 27 мая обратил внимание пользователь портала Reddit под ником Scaulbylausis. Опубликовал он ее с комментарием «Catfish случайно загрузил свою фотографию».

Словом сatfish (сом) в американском сленге называют людей, которые при помощи социальных сетей создают себе вымышленную личность, как правило, с целью знакомства в интернете. Для этого они копируют профили людей из других стран.

Далеко не все «сомы» копают глубоко и порой сами раскрывают себя, не изучив первоисточник. Однако провал уровня Сандры Лесли — совсем другая история.

Судя по всему, регистрируясь в инстаграме, загадочный мужчина, решивший пообщаться с парнями от имени молодой девушки, нечаянно сделал селфи и опубликовал его. То, что он спустя несколько недель начал постить снимки дамы, лишь подтверждает его непонимание собственной ошибки.

Разрыв во времени между непреднамеренным постингом и публикаций первого снимка в образе красотки, по-видимому, связан с долгими поисками претендентки на донорство облика. Вот только мужчина с фото и тут сделал всё топорно.


Пост Scaulbylausis на Reddit очень быстро стал популярным — меньше чем за 12 часов ему поставили 66 тысяч апвотов. Комментаторы отреагировали на открытие автора неоднозначно. Одни шутили над тем, что все фото настоящие, просто мужчина после публикации первого решил немного сменить имидж:

— Вау, вот это пластическая операция!
— Эти волосяные импланты, должно быть, стоили очень дорого. С другой стороны, у него наверняка уже была грудь.
— Сколько же стоила такая операция, он прям посвежел.

Некоторые пользователи Сети сумели разыскать настоящую владелицу снимков. Ей оказалась Сабрина Николь. Позже девушка сама пришла в комментарии и подтвердила это.

Goddess from r/Sabrina_Nichole

По словам Николь, которая работает моделью Playboy, незнакомцы очень часто используют ее фото, чтобы просто повеселиться или поболтать с людьми, а иногда и в мошеннических целях.

 
Теги: знакомства
 
 
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Сандра Лесли, молодая американка, зарегистрировавшаяся в инстаграме 22 марта под ником sandra_leslie75, внешне довольно миловидна.
 
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