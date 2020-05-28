Гродненец принес в банк поменять купюру в 1000 евро. Рассказываем, что было дальше

Источник материала: Tut.by

65-летний житель Гродно принес в банк для обмена денежную купюру номиналом 1000 евро. Сотрудница сообщила об этом в милицию. Эксперты — а именно им пришлось разбираться с забавной фальшивкой — рассказали , что было дальше.



Фото: ГКСЭ

Оказалось, что купюра на самом деле является денежным билетом Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года.

«Умельцы» на купюре изменили наименование банка эмитента и название валюты, удалив часть первоначальных реквизитов, а затем нанесли тексты и некоторые изображения с помощью компьютерной техники.

Как пояснил владелец банкноты, она досталась ему вместе с другими в наследство от отца несколько лет назад. О том, что купюра может быть поддельной, мужчина не догадывался.

Милицией проводится проверка.

Гродненские эксперты, кстати, увидели деньги Резервного банка Зимбабве впервые за три года.