«У 30-летних уже есть деньги, и они еще хотят весело проводить время». Минчанин не испугался мечты о собственном баре и открыл таверну в стиле Warcraft

Источник материала: ProBusiness





Евгений Эстрин всегда мечтал открыть свое заведение. Однажды он в шутку предложил другу попробовать это сделать вместе. На следующее утро они уже искали помещение для будущего бара. Сегодня Евгений владеет «Таверной World of Warcraft», а первым его проектом был спортивный бар со снукболлом (бильярд ногами, — прим. «Про бизнес»), но со временем его продали. «Про бизнес» встретился с владельцем бара и погворил о «вечном» — проблемах в общепите, трудностях предпринимателя и о том, что мотивирует человека заниматься изначально крайне трудным делом.

«Утром друг позвонил и сказал: „Пошли искать бар“»

— Первое заведение мы открыли, можно сказать, случайно. У друга был опыт в барменском деле, у меня — в кулинарии. Во время одной из встреч я рассказал ему о своей мечте, добавив, что мне не хватает партнера. Утром он позвонил и сказал: «Пошли искать бар». Так мы и начали. Бар со снукболлом нас привлек благодаря государственной аренде и необычной концепции. Но со временем стало ясно, что снукболл — не самая выигрышная идея. Эта активность рассчитана на семьи с детьми: взрослые пьют чай, пока дети играют, и тратят на это немного.

Бар был открыт всего за месяц, а расходы оказались не такими большими. Правда, вскоре мы столкнулись с проблемами: оказалось, что предыдущие владельцы оставили за собой нерешенные вопросы, и мы попали в поле зрения правоохранительных органов. На суде мы доказали, что не имеем отношения к прошлой деятельности заведения, и все закончилось благополучно.





Первое заведение не оправдало ожиданий. Локация оказалась непроходной, а спортивная тематика привлекала шумных фанатов. Мы решили полностью сменить концепцию и открыть бар в стиле игры World of Warcraft. Это направление заинтересовало людей разных возрастных категорий. Мы нашли новое место, более просторное и расположенное рядом с метро, быстро разработали дизайн и переехали. Открытие прошло в авральном режиме: я вместе со строителями буквально жил в баре, а завершили работы за 10 минут до прихода первых гостей. Несмотря на хаос, все было успешно. Одной из ключевых особенностей бара стали концерты. Однажды к нам пришла молодая группа и попросила разрешение выступить. Мы согласились — и это оказалось удачной идеей. Теперь концерты — важная часть нашего формата.





























Открытие нового заведения потребовало серьезных вложений: мы использовали собственные средства, брали кредиты и занимали у друзей. По нашим расчетам окупаемость наступит через год. Если все пойдет по плану, мы откроем дополнительную площадку для музыкальных репетиций.

«Прибыль вроде бы есть, но деньги куда-то уходят»

В первом заведении нам пришлось столкнуться со множеством нюансов. Например, помещение не было правильно подготовлено для проверки пожарной инспекции. Еще одной проблемой стало видеонаблюдение — его наличие обязательно для ночных заведений. Сами камеры стоят недорого, но их обслуживание требуют затрат. Все эти расходы накладываются друг на друга: мы вроде бы и зарабатываем, но деньги куда-то уходят.

Наши самые платежеспособные гости — это люди старше 30 лет. У них уже есть деньги, но при этом они еще хотят весело проводить время. Самый крупный счет за вечер составил около 1500 BYN. Мы делаем акцент на авторские настойки: бармен самостоятельно разрабатывает рецепты, используя сырье от «Кристалла» и свежие ягоды.





Наценка на алкоголь в Минске обычно составляет около 300%. Если меньше, заведение не выживает. Я знаю заведения, которые пробовали делать наценку меньше, но они быстро «сгорали». С другой стороны, есть места, где наценка больше 500%, но на мой взгляд, это уже перебор. Что касается лицензии на продажу алкоголя, нам повезло: первое заведение уже имело лицензию, и мы просто перенесли ее на новое место. Но сам процесс переноса был сложным, так что получить лицензию — задача непростая.

«Бывает, что человек много лет посещает заведение, а потом уходит из-за какой-то мелочи»

Главная сложность в общепите — непредсказуемость. Например, ты анализируешь показатели, планируешь развитие, а потом случается кризис. Еще одна сложность — работа с клиентами. Бывает, что человек много лет посещает заведение, а потом уходит из-за какой-то мелочи. С пьяными гостями тоже приходится быть осторожными: с одной стороны, их нужно вывести, чтобы они не мешали другим, с другой — сделать это аккуратно, чтобы не обидеть.





Кроме того, важен подбор персонала. В нашем деле строгость и дисциплина — залог успеха. Сейчас нам повезло с командой, особенно с шеф-поваром и су-шефом, которым я полностью доверяю. Как профессиональный повар я знаю, насколько сложно пустить кого-то на свою кухню.

Вообще важно доверться и доверять другим людям. В том числе близким. В бизнесе много сложностей, но когда у тебя есть крепкий тыл, с ними легче справляться. Моя жена всегда поддерживала меня, знала о моей мечте и помогала ее осуществить. Для меня это очень важно. И сейчас, если я что-то не успеваю, жена приезжает и помогает.