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Иммунолог: вакцина от COVID-19 скорей всего будет похожа на прививку от гриппа

28.05.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иммунолог: вакцина от COVID-19 скорей всего будет похожа на прививку от гриппа

Вакцина от COVID-19, разработку которой сейчас идет в десятках исследовательских лабораторий по всему миру, скорей всего будет похожа по своим свойствам на прививку от гриппа. Такое мнение высказал израильский врач-иммунолог, профессор Яков Беркун в интервью РИА Новости. 

В частности, он отметил, что вакцина, вероятней всего, не будет предоставлять стопроцентной защиты от заболевания и будет действовать примерно также, как и прививка от сезонного гриппа. 

При этом иммунолог отметил, что существующие разработки вакцины от COVID-19 идут разными путями, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Так, некоторые разработки ведутся на основе РНК и ДНК, а также частиц самого вируса, а некоторые – на основе ослабленных версий самого вируса. Именно такие прививки, скорей всего, будут наиболее эффективны, однако технологически они куда более сложные и требуют большего срока клинических испытаний.

Он также отметил, что что прохождение некоторыми вакцинами испытаний на людях еще не свидетельствует о том, что эти вакцины окажутся гарантировано эффективными. «Мы не знаем многого еще. Работает масса исследовательских институтов над разработкой прививки. На сегодняшний день более ста препаратов проверяют. И поскольку мы даже еще не знаем, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19, мы не знаем, насколько будет эффективна прививка. Очень много еще вопросов на сегодняшний день», – резюмировал профессор. 

Фото: freepik.com

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Вакцина от COVID-19, разработку которой сейчас идет в десятках исследовательских лабораторий по всему миру, скорей всего будет похожа по своим свойствам на прививку...
 
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