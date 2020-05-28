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Обокрали минскую аптеку. В милицию обратилась заведущая. Вором оказался ей хорошо знакомый человек

28.05.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обокрали минскую аптеку. В милицию обратилась заведущая. Вором оказался ей хорошо знакомый человек

КАК В АПТЕКЕ.

Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома: «С заявлением в милицию обратилась заведующая одной из столичных аптек, которая сообщила, что ночью из кассы пропала вся выручка в размере более 1400 рублей. В ходе проведённых проверочных мероприятий правоохранителям удалось установить причастного к хищению 40-летнего гражданина».

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   

Оказалось, что на выручку к фармацевтам приходил муж заведующей. Вытащил вечером из сумочки супруги ключи от аптеки. Устройство кассового аппарата узнал заранее. Деньги потратил на элитный алкоголь и деликатесную закуску.

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Теги: Новости
 
 
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КАК В АПТЕКЕ. Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома: «С заявлением в милицию обратилась заведующая одной из столичных аптек, которая...
 
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