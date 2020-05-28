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Обокрали минскую аптеку. В милицию обратилась заведущая. Вором оказался ей хорошо знакомый человек
Источник материала: ОНТ
КАК В АПТЕКЕ.
Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Оказалось, что на выручку к фармацевтам приходил муж заведующей. Вытащил вечером из сумочки супруги ключи от аптеки. Устройство кассового аппарата узнал заранее. Деньги потратил на элитный алкоголь и деликатесную закуску.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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КАК В АПТЕКЕ. Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома: «С заявлением в милицию обратилась заведующая одной из столичных аптек, которая...
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