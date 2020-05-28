Учителя гомельской школы записали своим ученикам трогательный видеопривет (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Вместо торжественных линеек учителя гомельской школы №30 записали своим ученикам трогательный видеопривет.



Педколлектив перепел песню «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня». Съемки музыкального клипа заняли практически целый день, компанию преподавателям музыки составили математики, физики и даже трудовики. На видео педагоги признаются в своих чувствах к ребятам и рассказывают, как сильно они мечтают о встрече.



Учителя призывают не отчаиваться и обещают, что совсем скоро всё наладится. За сутки трогательный клип набрал сотни лайков в социальных сетях.

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