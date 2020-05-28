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Учителя гомельской школы записали своим ученикам трогательный видеопривет (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Вместо торжественных линеек учителя гомельской школы №30 записали своим ученикам трогательный видеопривет.
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Вместо торжественных линеек учителя гомельской школы №30 записали своим ученикам трогательный видеопривет.Педколлектив перепел песню «Ищу тебя» из кинофильма «31...
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