Беларусь упростит порядок получения гражданства

Источник материала: ОНТ

В Беларуси будет упрощена процедура получения гражданства по «праву почвы». Это будет предусмотрено поправками в закон о гражданстве Республики Беларусь. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

Бегун отметил, что законопроектом будет предусмотрена некоторая либерализация процедуры получения гражданства по принципу почвы.

Как отметил чиновник, ежегодно белорусское гражданство приобретают около 3 тыс. иностранных граждан. В основном – это жители России, Украины, прочих стран бывшего СССР, а также некоторых стран дальней дуги.

Кроме того, упрощенный порядок получения белорусского гражданства будет предусмотрен и для иностранцев, получающих в Беларуси профессиональное образование. В частности, срок, на протяжении которого человек должен непрерывно проживать на территории Беларуси, будет сокращен с 7 до 5 лет. Льготный порядок будет предусмотрен и для тех, кто получил высшее образование и работает на территории страны не менее трех лет, а также для состоящих в браке с белорусами не менее трех лет и имеющих детей – граждан Беларуси лиц.

При этом поправками планируется внесение в закон нормы, согласно которой гражданства могут быть лишены лица, участвовавшие в террористической и другой экстремистской деятельностью, причинившей тяжкий вред интересам Беларуси. Однако распространяться эта норма будет только на тех, кто приобрел гражданство не по праву рождения.

Сообщается, что также расширен был перечень оснований для отказа в выходе из белорусского гражданства. Предполагается, что выйти из гражданства теперь не смогут не только обвиняемые по уголовным делам, но и подозреваемые.

Фото: БЕЛТА

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