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Президент UFC отказал Макгрегору в титульном бое

28.05.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в ближайшее время не получит права сразиться за титул, пишет championat.


Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Напомним, последний поединок Макгрегор провел в весовой категории до 170 фунтов, то есть в полусреднем весе. Он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне (как это было).

Действующим чемпионом полусреднего дивизиона является американец нигерийского происхождения Камару Усман.

«Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор», — приводит слова Уайта ESPN.

31-летний Макгрегор выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Всего на его счету 22 победы (в том числе 19 нокаутом) и 4 поражения в 26 боях в MMA.

 
 
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Действующим чемпионом полусреднего дивизиона является Камару Усман.
 
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