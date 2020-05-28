Прогноз стабильный: Fitch Ratings подтвердило рейтинги белорусских банков

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by Агентство Fitch оценивает готовность белорусского государства оказывать при необходимости поддержку этим госбанкам как высокую. Ранее в мае Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B», прогноз «Стабильный». Об этом 15 мая сообщалось на сайте агентства.

Источник: Myfin.by

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