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Прогноз стабильный: Fitch Ratings подтвердило рейтинги белорусских банков
Источник материала: Myfin
Агентство Fitch оценивает готовность белорусского государства оказывать при необходимости поддержку этим госбанкам как высокую.
Ранее в мае Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B», прогноз «Стабильный». Об этом 15 мая сообщалось на сайте агентства.
Источник: Myfin.by
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка, Банка развития и Белинвестбанка на уровне B со стабильным прогнозом....
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