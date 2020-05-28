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Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

28.05.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

Глава государства принял с докладом управляющего делами Президента. Основной темой разговора Александра Лукашенко и Виктора Шеймана стало экономическое положение предприятий, подведомственных управделами, и, в первую очередь, трудовых коллективов

Глава государства отметил: часть компаний нуждаются в поддержке, особенно в туристической отрасли. И меры, необходимые для поддержки и сохранения коллективов из-за падения мировой экономики в условиях пандемии, нужно принимать безотлагательно.

Фото: БЕЛТА

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Глава государства принял с докладом управляющего делами Президента. Основной темой разговора Александра Лукашенко и Виктора Шеймана стало экономическое...
 
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