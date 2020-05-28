Apple поможет Скорсезе доснять фильм с участием Ди Каприо и Де Ниро

Источник материала: Ежедневник

фото: kinoserialtv.net

Съемки нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро были остановлены из-за недостатка финансирования.

У Paramount Pictures ранее возникли творческие и финансовые затруднения в работе над новой картиной. На съемки фильма уже потрачено 200 млн долларов, пишет Интерфакс со ссылкой на WSJ.

Лента снимается по книге "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" журналиста Дэвида Гранна. Она повествует об уничтожении индейского племени осейджи в штате Оклахома в 1920-х годах.

Сообщается, что фильм будет транслироваться на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple. Фильм будет помечен как Apple Original Film, то есть как оригинальный контент Apple.

Киностудия Paramount Pictures, работающая над съемками "Убийц цветочной луны", будет отвечать за прокат картины в кинотеатрах. Компания Imperative Entertainment, владеющая правами на одноименный бестселлер 2017 года, по которому и снимается фильм, также выступает продюсером киноленты.

Сделка между "яблочной" корпорацией и создателями фильма еще не заключена, однако источники издания предполагают, что это может произойти в ближайшие дни.