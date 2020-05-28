ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Apple поможет Скорсезе доснять фильм с участием Ди Каприо и Де Ниро

28.05.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: kinoserialtv.net

Съемки нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро были остановлены из-за недостатка финансирования.

У Paramount Pictures ранее возникли творческие и финансовые затруднения в работе над новой картиной. На съемки фильма уже потрачено 200 млн долларов, пишет Интерфакс со ссылкой на WSJ.

Лента снимается по книге "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" журналиста Дэвида Гранна. Она повествует об уничтожении индейского племени осейджи в штате Оклахома в 1920-х годах.

Сообщается, что фильм будет транслироваться на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple. Фильм будет помечен как Apple Original Film, то есть как оригинальный контент Apple.

Киностудия Paramount Pictures, работающая над съемками "Убийц цветочной луны", будет отвечать за прокат картины в кинотеатрах. Компания Imperative Entertainment, владеющая правами на одноименный бестселлер 2017 года, по которому и снимается фильм, также выступает продюсером киноленты.

Сделка между "яблочной" корпорацией и создателями фильма еще не заключена, однако источники издания предполагают, что это может произойти в ближайшие дни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Съемки нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро были остановлены из-за недостатка финансирования.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Истеричное поведение, выпады в адрес бывшей и вранье». Почему карьере Рыбакина пришел конец: мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика