Выборы президента: кто собрал максимальное количество подписей после Лукашенко

Источник материала: KYKY

Кампания по выборам президента Беларуси продолжается. Регистрация инициативных групп позади (для 15 из 55 она оказалась удачной), и неделю назад стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов. До 20 июня группы должны предоставить Центризбиркому не менее 100 тысяч подписей, чтобы пройти в следующий этап. TUT.by узнал , как выглядят промежуточные результаты к 28 мая. Итак, числа:

Александр Лукашенко – его инициативная группа собрала более 200 тысяч подписей;

Виктор Бабарико – 50 тысяч;

Наталья Кисель – 37 840;

Сергей Черечень – 21 250;

Валерий Цепкало – почти 20 тысяч;

Андрей Дмитриев – 16 тысяч;

Анна Канопацкая – более 10 тысяч.

Но претендентов занять президентское кресло больше. Что с остальными?

Депутат Олег Гайдукевич успел собрать 30 тысяч подписей, но снялся с выборов со словами «я не могу быть проституткой» (как это прокомментировал политический обозреватель Артем Шрайбман, читайте вот тут ). Оппозиционеры Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих и вовсе не намеревались гнаться за подписями: они не скрывали, что регистрируют инициативные группы, дабы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми, не более.

Примерно та же ситуация со Светланой Тихановской. Подписи, которые люди оставляют на многочисленных пикетах по всей Беларуси, руководителя инициативой группы блогера Сергея Тихановского не интересуют. Он уже говорил, что участвовать в выборах, где его оппонент Лукашенко, а голоса считает Ермошина, нет смысла.

Фермер Юрий Ганцевич начнет собирать подписи на пикетах только с 29 мая. Музыкант Александр Таболич подписи за себя собирает онлайн, но назвать конкретные числа пока не сумел.