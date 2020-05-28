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Выборы президента: кто собрал максимальное количество подписей после Лукашенко

28.05.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кампания по выборам президента Беларуси продолжается. Регистрация инициативных групп позади (для 15 из 55 она оказалась удачной), и неделю назад стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов. До 20 июня группы должны предоставить Центризбиркому не менее 100 тысяч подписей, чтобы пройти в следующий этап. TUT.by узнал, как выглядят промежуточные результаты к 28 мая. Итак, числа:

  • Александр Лукашенко – его инициативная группа собрала более 200 тысяч подписей;
  • Виктор Бабарико – 50 тысяч;
  • Наталья Кисель – 37 840;
  • Сергей Черечень – 21 250;
  • Валерий Цепкало – почти 20 тысяч;
  • Андрей Дмитриев – 16 тысяч;
  • Анна Канопацкая – более 10 тысяч.

Но претендентов занять президентское кресло больше. Что с остальными?

Депутат Олег Гайдукевич успел собрать 30 тысяч подписей, но снялся с выборов со словами «я не могу быть проституткой» (как это прокомментировал политический обозреватель Артем Шрайбман, читайте вот тут). Оппозиционеры Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих и вовсе не намеревались гнаться за подписями: они не скрывали, что регистрируют инициативные группы, дабы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми, не более.

Примерно та же ситуация со Светланой Тихановской. Подписи, которые люди оставляют на многочисленных пикетах по всей Беларуси, руководителя инициативой группы блогера Сергея Тихановского не интересуют. Он уже говорил, что участвовать в выборах, где его оппонент Лукашенко, а голоса считает Ермошина, нет смысла.

Фермер Юрий Ганцевич начнет собирать подписи на пикетах только с 29 мая. Музыкант Александр Таболич подписи за себя собирает онлайн, но назвать конкретные числа пока не сумел.

 
 
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Кампания по выборам президента Беларуси продолжается. Регистрация инициативных групп позади (для 15 из 55 она оказалась удачной), и неделю назад стартовал сбор...
 
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