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Выборы президента: кто собрал максимальное количество подписей после Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Кампания по выборам президента Беларуси продолжается. Регистрация инициативных групп позади (для 15 из 55 она оказалась удачной), и неделю назад стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов. До 20 июня группы должны предоставить Центризбиркому не менее 100 тысяч подписей, чтобы пройти в следующий этап. TUT.by
Но претендентов занять президентское кресло больше. Что с остальными?
Депутат Олег Гайдукевич успел собрать 30 тысяч подписей, но снялся с выборов со словами «я не могу быть проституткой» (как это прокомментировал политический обозреватель Артем Шрайбман, читайте вот
Примерно та же ситуация со Светланой Тихановской. Подписи, которые люди оставляют на многочисленных пикетах по всей Беларуси, руководителя инициативой группы блогера Сергея Тихановского не интересуют. Он уже говорил, что участвовать в выборах, где его оппонент Лукашенко, а голоса считает Ермошина, нет смысла.
Фермер Юрий Ганцевич начнет собирать подписи на пикетах только с 29 мая. Музыкант Александр Таболич подписи за себя собирает онлайн, но назвать конкретные числа пока не сумел.
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Кампания по выборам президента Беларуси продолжается. Регистрация инициативных групп позади (для 15 из 55 она оказалась удачной), и неделю назад стартовал сбор...
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