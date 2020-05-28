Воложинским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве женщины.

Информация об обнаружении тела 61-летней жительницы Воложинского района в частном доме по месту проживания с ножевыми ранениями поступила в милицию вечером 22 мая текущего года.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, детальное обследование дворовой территории, зафиксированы обнаруженные следы, изъяты вещественные доказательства, допрошены жители деревни.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 66-летний хозяин дома. В настоящее время он допрошен, с его участием запланировано проведение проверки показаний на месте и иные следственные действия.

Согласно материалам уголовного дела, между сожителями произошел словесный конфликт, причину которого задержанный затрудняется вспомнить. В ходе ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил нож и нанёс женщине смертельные ранения. Потом на протяжении нескольких дней в доме употреблял спиртное. Тело потерпевшей обнаружил на полу водитель почты, который привез женщине пенсию.

По изъятым вещественным доказательствам, в том числе орудию преступления, назначены экспертизы, производство которых осуществляется ГКСЭ.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног