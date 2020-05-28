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Ученые выяснили, что у некоторых людей проблемы с алкоголем возникают на генетическом уровне

28.05.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники медицинского факультета Йельского университета провели геномный анализ более 435 000 человек и выявили 29 генетических вариантов, связанных с проблемами при употреблении алкоголя. Об этом сообщает сайт препринтов EurekAlert! со ссылкой на журнал Nature Neuroscience.


Фото: pixabay.com

Исследование включает анализ генома людей европейского происхождения, хранящегося в четырех биобанках. Оно было нацелено на поиск общих генетических вариантов среди тех, кто соответствовал критериям «проблемного употребления алкоголя».

Анализ выявил 19 ранее неизвестных независимых генетических факторов риска при употреблении алкоголя и подтвердил 10 ранее выявленных факторов.

Метаанализ данных биобанка также включал информацию о генетических факторах риска возникновения психических расстройств. Эта информация позволила исследователям изучить общие генетические связи между проблемами с употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога.

«Это дает нам возможность понять причинно-следственные связи между такими проблемными признаками употребления алкоголя, как психиатрические состояния, рискованное поведение и когнитивные способности», — прокомментировал Ханг Чжоу (Hang Zhou) из Йельского университета, научный сотрудник в области психиатрии и ведущий автор исследования.

Благодаря этим результатам исследователи также смогут лучше оценить индивидуальный риск развития проблем с алкоголем.

 
 
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Исследователи также изучили генетические связи между проблемами с употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога.
 
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