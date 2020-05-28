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Ошиблись машиной? В фуре из Сербии таможенники обнаружили нелегалов
Источник материала: Партизан
Минские таможенники обнаружили нелегалов в грузовом отсеке автопоезда SCANIA, следовавшего из Сербии
Грузовое транспортное средство прибыло из Сербии для оформления в зону таможенного контроля ПТО «Белкультторг».
Согласно товаросопроводительным документам в фуре находилась партия картона, но по факту среди товара спрятались еще два молодых человека 2004 года рождения.
При себе у граждан, предположительно Афганистана, не было никаких документов, удостоверяющих личность.
Таможенники оперативно вызвали сотрудников Минского РУВД, которым и передали двух молодых людей.
В настоящее время молодые люди находятся в отделе по гражданству и миграции Минского района.
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Минские таможенники обнаружили нелегалов в грузовом отсеке автопоезда SCANIA, следовавшего из Сербии
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