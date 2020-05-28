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На съемках фильма «Довод» взорвали настоящий самолет. Вы удивитесь, узнав мотивацию режиссера

28.05.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На съемках нового фильма «Довод» взорвали настоящий самолет Boeing 747. Это было дешевле, чем тратиться на компьютерною графику со взрывом, объяснил режиссер картины Кристофер Нолан. Об этом пишет Games Radar.

Видео: трейлер фильма «Довод». Речь о самолете пойдет на 2.32

В интервью Кристофер Нолан объяснил, что изначально не планировал такую покупку. Как это часто бывает в кино, сцену с взрывом самолета хотели осуществить с помощью компьютерной графики. Но оказалось, что купить «Боинг» дешевле, чем заплатить специалистам по спецэффектам.

— Я планировал снимать с помощью миниатюр и специально отстроенных декораций, а кое-что доработать визуальными эффектами. Но когда мы начали подсчитывать расходы… Стало ясно, что проще купить настоящий самолет и сделать все вживую. Даже рассказывать об этом как-то странно — покупка получилась довольно спонтанная.

Поэтому когда зрители увидят в фильме сцену со взрывом самолета, который ночью врежется в здание, они могут не сомневаться в действительности происходящего.

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На съемках нового фильма «Довод» взорвали настоящий самолет Boeing 747. Это было дешевле, чем тратиться на компьютерною графику со взрывом, объяснил режиссер картины...
 
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