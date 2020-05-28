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«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 мая в Совете Республики провели прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя он возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности, разбираться пришлось не только с профильными проблемами. Звонки касались и судебных тяжб, и земельных споров, и ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При возможности пути решения части проблем находились сразу, но некоторые вопросы требовали досконального изучения документов. Поэтому они были взяты на контроль. Компетентный ответ не заставит себя долго ждать.
Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Звонки стали поступать еще за 15 минут до официального начала онлайн-приема.
Телефонная связь – не единственный доступный способ связи с парламентариями. С начала года только в комиссию по международным делам и национальной безопасности поступило более 240 обращений. Но ни одно из них не осталось без внимания и ответа. Важно ведь не просто слышать, а услышать и помочь.
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«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову
Новости Беларуси. 28 мая в Совете Республики провели прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы отвечал сенатор Сергей...
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