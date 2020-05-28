Комитетом государственного контроля Минской области в период с 1 по 30 июня 2020 года будет проводиться интернет-опрос с целью изучения мнения граждан о качестве рассмотрения их обращений по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, своевременном реагировании на замечания и предложения о совершенствовании работы этой отрасли.

В указанный период предлагается жителям региона ответить на вопросы по этой проблематике в разделе «интернет-опросы» на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь kgk.gov.by.