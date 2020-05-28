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Президент поручил Шейману «поддержать людей», занятых на предприятиях Управделами
28.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
28 мая Александр Лукашенко принял с докладом Управляющего делами президента Виктора Шеймана.
Как сообщает пресс-служба президента, речь на встрече шла о ситуации в подведомственных Управлению делами предприятиях. Как доложил Виктор Шейман, таковых на сегодня 110. Лукашенко пояснил, что во время встреч с руководителями нацпарков, других учреждений высказываются просьбы поддержать трудовые коллективы в связи с закрытием границ и остановкой турпотоков.
"Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы", - заявил президент.
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28 мая Александр Лукашенко принял с докладом Управляющего делами президента Виктора Шеймана.
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