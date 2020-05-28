Долгожданные каникулы для школьников начнутся уже на следующей неделе. Как будут проходить линейки, выпускные вечера и экзамены, редакции «КС» рассказала начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Гриневецкая (на фото).

Корр. «КС»:

— Илона Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как будут проходить линейки, посвященные окончанию учебного года, и выпускные вечера в нашем районе?

Илона Гриневецкая:

— 2019/2020 учебный год для учащихся Смолевичского района завершится 30 мая в соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь от 12.02.2020 № 02-01-19/1432/дс «О завершении 2019/2020 учебного года и проведении выпускных экзаменов в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования». Торжественные мероприятия, посвященные празднику Последнего звонка и Выпускного, состоятся во всех учреждения образования Смолевичского района для учащихся 9-х и 11-х классов по согласованию с законными представителями учащихся с соблюдением рекомендаций центра гигиены и эпидемиологии в части организации проведения противоэпидемиологических мероприятий. Для сохранения окружающей среды выпуск воздушных шаров в атмосферный воздух при проведении Последнего звонка заменен посадкой цветов, деревьев и кустарников во всех учреждениях общего среднего образования.

Корр. «КС»:

— Какие экзамены предстоит сдать нынешним выпускникам?

Илона Гриневецкая:

— Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования будут проводиться в период с 1 по 9 июня 2020 года. Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования, и формы проведения выпускных экзаменов определены постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10.07.2019 № 105 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году». По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащихся ждут волнительные испытания по учебным предметам «Белорусский язык» в письменной форме, «Русский язык» в письменной форме, «Математика» в письменной форме.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащиеся покажут свои знания по учебным предметам «Математика» в письменной форме, «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме, «Иностранный язык» в устной форме и «История Беларуси» в устной форме.

Корр. «КС»:

— Будут ли какие-то нововведения?

Илона Гриневецкая:

— В этом учебном году впервые учащиеся 11 класса будут сдавать квалификационный экзамен по завершении освоения образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение». Учащимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, будет выдаваться свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.

В завершении беседы Илона Юрьевна добавила, что торжественная часть выпускных вечеров с вручением аттестатов об общем среднем образовании, с награждением учащихся медалями, похвальными отзывами, грамотами и благодарностями председателя Смолевичского районного исполнительного комитета будет проведена 10 июня на базе учреждений общего среднего образования.

Беседовала Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото из архива управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома