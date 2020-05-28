Временная трудовая занятость молодежи организуется для граждан, обучающихся в учреждениях образования (очная (дневная) форма получения образования), в свободное от учёбы время, включая период летних каникул, в целях приобщения к общественно полезному труду и получения трудовых навыков.

На основании сведений, предоставленных нанимателями в отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома, на период летних каникул готовы принять на работу по рабочим специальностям 5 предприятий района, в том числе:

в возрасте от 16 лет: ООО «МП Волгас» — 2 человека (подсобные рабочие); ОАО «ПМК № 72» — 8 человек (подсобные рабочие);

в возрасте с 18 лет: ОАО «Смолевичи Бройлер» филиал «Краснознаменский комбикормовый завод» — 12 человек (грузчики, весовщики); ОАО «Смолевичский райагросервис» – 2 человека (подсобные рабочие), филиал КУП «Минскоблдорстрой» — ДРСУ № 123 – 20 человек (подсобные рабочие).

С банком вакансий по временной трудовой занятости можно ознакомиться в отделе занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.1а, а также на официальном сайте Смолевичского райисполкома.

Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома