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Бесконтактные термометры передали родильным домам Минской области
Источник материала: ОНТ
В больницы страны продолжает поступать помощь от предприятий, организаций и просто неравнодушных граждан.
Сегодня бесконтактные термометры передали родильным домам Минской области. Это совместный проект нашей страны с ПРООН. Такие медицинские приборы позволяют измерять температуру за считанные секунды. И это ещё одна степень защиты и для пациентов, и для персонала клиник. Термометры отправят в Солигорск, Борисов, Слуцк, Несвиж, а также в Молодечно, где в перепрофилированном роддоме подготовлены койки для беременных женщин с COVID-19 и пневмонией.
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В больницы страны продолжает поступать помощь от предприятий, организаций и просто неравнодушных граждан. Сегодня бесконтактные термометры передали родильным...
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