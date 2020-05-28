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Бесконтактные термометры передали родильным домам Минской области

28.05.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бесконтактные термометры передали родильным домам Минской области

В больницы страны продолжает поступать помощь от предприятий, организаций и просто неравнодушных граждан. 

Сегодня бесконтактные термометры передали родильным домам Минской области. Это совместный проект нашей страны с ПРООН. Такие медицинские приборы позволяют измерять температуру за считанные секунды. И это ещё одна степень защиты и для пациентов, и для персонала клиник. Термометры отправят в Солигорск, Борисов, Слуцк, Несвиж, а также в Молодечно, где в перепрофилированном роддоме подготовлены койки для беременных женщин с COVID-19 и пневмонией. 

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В больницы страны продолжает поступать помощь от предприятий, организаций и просто неравнодушных граждан.  Сегодня бесконтактные термометры передали родильным...
 
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