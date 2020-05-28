|
Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги для трех белорусских банков на уровне B со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рейтинги госбанков совпадают с кредитным рейтингом страны и учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости. По мнению агентства, проводимая в Беларуси фискальная и монетарная политика позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги для трех белорусских банков на уровне B со стабильным прогнозом, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)