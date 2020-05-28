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Лукашенко поблагодарил посла Сербии за развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью

28.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил посла Сербии Велько Ковачевича за вклад в развитие отношений между странами. Дипломат проработал в республике шесть лет.

«По-дружески хочу вас попросить передать президенту, чтобы следующий посол после вас был такой же, как вы. Если будет лучше, мы не против. Мы так трепетно подходим к назначению и приветствуем назначенных в Беларусь послов, и хотели бы, конечно, чтобы они были настоящими друзьями. Мы понимаем, что любой посол будет блюсти интересы своей страны. Но посол должен и «склеивать» отношения своей страны с Беларусью, допустим, если ты служишь в Беларуси», – отметил глава государства.

Минск и Белград сотрудничают в промышленной сфере. Так, в Сербии есть линия по сборке белорусских тракторов, а в ближайшее время там ждут крупную партию электробусов.



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Теги: Минск
 
 
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