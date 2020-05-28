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Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии во время прокладки труб
Источник материала: ОНТ
В пригороде итальянской Вероны во время раскопок для прокладки труб было сделано самое крупное историческое открытие 2020 года,
Раскопки велись рядом с виноградниками в коммуне Неграр Вальполичелла, которая находится недалеко от Вероны.
Геодезисты случайно обнаружили древнеримский мозаичный пол, который, по мнению историков, осмотревших находку, может относиться к III веку н. э.
Предположительно, в этом месте находился дом богатого жителя Римской империи – от постройки ничего не осталось, но пол идеально сохранился.
В 1922 году в этом месте уже находили следы древней цивилизации. Тогда специалисты предположили, что здесь могла находиться древнеримская вилла. Но следующий элемент удалось обнаружить лишь спустя почти 100 лет.
Фото:DapperHistorian
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В пригороде итальянской Вероны во время раскопок для прокладки труб было сделано самое крупное историческое открытие 2020 года, пишет twizz.ru. Раскопки велись рядом с...
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