ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии во время прокладки труб

28.05.2020 19:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии во время прокладки труб

В пригороде итальянской Вероны во время раскопок для прокладки труб было сделано самое крупное историческое открытие 2020 года, пишет twizz.ru.

Раскопки велись рядом с виноградниками в коммуне Неграр Вальполичелла, которая находится недалеко от Вероны.

Геодезисты случайно обнаружили древнеримский мозаичный пол, который, по мнению историков, осмотревших находку, может относиться к III веку н. э.


Предположительно, в этом месте находился дом богатого жителя Римской империи – от постройки ничего не осталось, но пол идеально сохранился.


В 1922 году в этом месте уже находили следы древней цивилизации. Тогда специалисты предположили, что здесь могла находиться древнеримская вилла. Но следующий элемент удалось обнаружить лишь спустя почти 100 лет.


Фото:DapperHistorian

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пригороде итальянской Вероны во время раскопок для прокладки труб было сделано самое крупное историческое открытие 2020 года, пишет twizz.ru. Раскопки велись рядом с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика