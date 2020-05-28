Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии во время прокладки труб

Источник материала: ОНТ

В пригороде итальянской Вероны во время раскопок для прокладки труб было сделано самое крупное историческое открытие 2020 года, пишет twizz.ru.

Раскопки велись рядом с виноградниками в коммуне Неграр Вальполичелла, которая находится недалеко от Вероны.

Геодезисты случайно обнаружили древнеримский мозаичный пол, который, по мнению историков, осмотревших находку, может относиться к III веку н. э.





Предположительно, в этом месте находился дом богатого жителя Римской империи – от постройки ничего не осталось, но пол идеально сохранился.





В 1922 году в этом месте уже находили следы древней цивилизации. Тогда специалисты предположили, что здесь могла находиться древнеримская вилла. Но следующий элемент удалось обнаружить лишь спустя почти 100 лет.





Фото:DapperHistorian

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