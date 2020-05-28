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Беларусь упростит получение гражданства

28.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь упростит процедуру получения гражданства. Депутаты готовят поправки в законодательство, передает «МИР 24».

«Идет определенная либерализация процедуры приобретения гражданства Республики Беларусь, это так называемый «принцип почвы». Когда ребенок от иностранцев, которые постоянно проживают на территории страны, может тоже получить гражданство белорусское в упрощенном порядке, пройдя определенные процедуры», – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

Льготы также коснутся иностранцев, которые получают в стране профессиональное образование. Им надо постоянно проживать в республике не семь лет, как раньше, а только пять. Изменения коснутся и тех, кто хочет, наоборот, отказаться от белорусского паспорта. Раньше это запрещалось обвиняемым по уголовным делам, теперь и подозреваемым. А вот террористов предлагают лишать гражданства, если они родились не в Беларуси.

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Изменения коснутся и тех, кто хочет отказаться от белорусского паспорта. Раньше это запрещалось обвиняемым по уголовным делам, теперь и подозреваемым.
 
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