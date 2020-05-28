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Топ-3 самых полезных и низкокалорийных орехов
Источник материала: ОНТ
Орехи – кладезь полезных жиров, растительного белка, витаминов и микроэлементов. Однако они очень калорийны и, если съесть их много, могут причинить вред фигуре. Издание
Кешью
В них рекордное содержание полезных жиров, растительного белка, витаминов и минералов. Кешью укрепят иммунитет и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Можно съедать горсть орехов в качестве перекуса, а также добавлять их в салаты – повысится пищевая ценность блюда и чувство насыщения сохранится надолго.
Фисташки
Продукт, богатый железом, растительными белками, омега-3-кислотами и другими полезными веществами. Регулярное употребление фисташек помогает выработке эритроцитов и снижению уровня холестерина в крови. Однако соленые фисташки – теряют свои полезные свойства из-за обилия соли и консервантов.
Миндаль
Горсть миндаля содержит 1/8 дневной нормы белка – он незаменим для тех, кто придерживается растительной диеты. Регулярное включение миндаля в рацион улучшит работу сердечно-сосудистой системы, когнитивную функцию, работу мозга. Этот продукт незаменим для ровной, сияющей кожи. Главное – следить, чтобы количество съеденных орехов вписывалось в суточную норму калорий.
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Орехи – кладезь полезных жиров, растительного белка, витаминов и микроэлементов. Однако они очень калорийны и, если съесть их много, могут причинить вред фигуре....
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