Топ-3 самых полезных и низкокалорийных орехов

Источник материала: ОНТ

Орехи – кладезь полезных жиров, растительного белка, витаминов и микроэлементов. Однако они очень калорийны и, если съесть их много, могут причинить вред фигуре. Издание Bazaar.ru рассказывает, в каких видах орехов сочетаются полезные свойства с относительно невысокой калорийностью.

Кешью

В них рекордное содержание полезных жиров, растительного белка, витаминов и минералов. Кешью укрепят иммунитет и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Можно съедать горсть орехов в качестве перекуса, а также добавлять их в салаты – повысится пищевая ценность блюда и чувство насыщения сохранится надолго.

Фисташки

Продукт, богатый железом, растительными белками, омега-3-кислотами и другими полезными веществами. Регулярное употребление фисташек помогает выработке эритроцитов и снижению уровня холестерина в крови. Однако соленые фисташки – теряют свои полезные свойства из-за обилия соли и консервантов.

Миндаль

Горсть миндаля содержит 1/8 дневной нормы белка – он незаменим для тех, кто придерживается растительной диеты. Регулярное включение миндаля в рацион улучшит работу сердечно-сосудистой системы, когнитивную функцию, работу мозга. Этот продукт незаменим для ровной, сияющей кожи. Главное – следить, чтобы количество съеденных орехов вписывалось в суточную норму калорий.

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