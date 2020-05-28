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Директор Аталезской школы Станислав Войнич рассказал, как стал одним из лучших молодых руководителей

28.05.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор Аталезской школы Станислав Войнич рассказал, как стал одним из лучших молодых руководителей

Как стать директором школы в 27 лет? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил директор Аталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района Станислав Войнич.

«Я окончил Белорусский педагогический университет в 2014 году.В 2008-2009-м я был самоуверенным молодым человеком, и поэтому оказался на платном. То есть у меня после 5 лет университета была свободная дорога. Я очень сильно хотел в школу, но так сложилось, чтов 2014 году мои планы кардинально изменились. И я на волне того, что нужно переезжать в большой город (все хотят жить в большом городе), решил остаться в Минске.Но потом понял, что я не создан для большого города.Не люблю шум. Я себя чувствую иногда молодым стариком. Мне нужен покой, чтобы я мог поговорить с продавцом в магазине, чтобыя в парке мог остановиться со своим знакомым, чтобы у меня было пространство. Я живу в городе Столбцы возле реки, там выгуливаю свою собаку», – рассказал гость программы. 

Спустя некоторое время после переезда в Столбцы Станислав Войнич начал работать учителем истории в Аталезской школе.Позже – возглавил учебное заведение.

«Когда я отработал год, заместитель директора вышла замуж. У них должен был появиться ребенок. Директор мне позвонила и попросила побыть завучем. Я попробовал. Тяжело. Самое интересное, что потом, когда я почти год проработал завучем, директор меня вызвала и сказала, что тоже ждет ребенка и хочет, чтобыя вышел на ее место».

В 2019 году Станислав Войнич стал одним из лучших молодых директоров школы.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».  

 

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Теги: Минск
 
 
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Как стать директором школы в 27 лет? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил директор Аталезского учебно-педагогического комплекса...
 
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