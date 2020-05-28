Директор Аталезской школы о воспитании и обучении детей: Учителя и родители должны работать вместе

Источник материала: ОНТ

В обучении и воспитании детей родители и учителя должны принимать участие вместе, не перекладывая обязанности друг на друга. Такое мнение высказал директор Аталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района Станислав Войнич в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Станислав Войнич: «Нельзя говорить, что учитель обязан только учить. В большей степени – да. Это та работа, за которую ему платят. Нельзя спихивать на учителя воспитание.И наоборот – когда учитель спихивает на родителей обучение, это уже каша. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы должны работать вместе – учителя и родители. Я убедился в этом сам. Если я на уроке ОБЖ объясняю, что в машине ребёнок должен быть пристегнут,но его папа не пристегивается, сколько бы я не бился об асфальт, он никогда не поймет. Но если отец и я, мы вместе приложим небольшие усилия – я объяснил, отец показал – и все. Воспитание – дело родителей».