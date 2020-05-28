|
Директор Аталезской школы о воспитании и обучении детей: Учителя и родители должны работать вместе
Источник материала: ОНТ
В обучении и воспитании детей родители и учителя должны принимать участие вместе, не перекладывая обязанности друг на друга. Такое мнение высказал директор Аталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района Станислав Войнич в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Гость программы отметил: самое неприятное – когда родители обсуждают учителей в присутствии детей.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».
ФОТО: etcetera.media
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обучении и воспитании детей родители и учителя должны принимать участие вместе, не перекладывая обязанности друг на друга. Такое мнение высказал директор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)