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Директор Аталезской школы о воспитании и обучении детей: Учителя и родители должны работать вместе

28.05.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор Аталезской школы о воспитании и обучении детей: Учителя и родители должны работать вместе

В обучении и воспитании детей родители и учителя должны принимать участие вместе, не перекладывая обязанности друг на друга. Такое мнение высказал директор Аталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района Станислав Войнич в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Станислав Войнич: «Нельзя говорить, что учитель обязан только учить. В большей степени – да. Это та работа, за которую ему платят. Нельзя спихивать на учителя воспитание.И наоборот – когда учитель спихивает на родителей обучение, это уже каша. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы должны работать вместе – учителя и родители. Я убедился в этом сам. Если я на уроке ОБЖ объясняю, что в машине ребёнок должен быть пристегнут,но его папа не пристегивается, сколько бы я не бился об асфальт, он никогда не поймет. Но если отец и я, мы вместе приложим небольшие усилия – я объяснил, отец показал – и все. Воспитание – дело родителей».

Гость программы отметил: самое неприятное – когда родители обсуждают учителей в присутствии детей. 

Станислав Войнич: «Вина учителя может быть – мы все люди. Но если при детях обсуждать слабые стороны учителей, это потом выливается в оскорбление педагогов».  

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».  

ФОТО: etcetera.media

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В обучении и воспитании детей родители и учителя должны принимать участие вместе, не перекладывая обязанности друг на друга. Такое мнение высказал директор...
 
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