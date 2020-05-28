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35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе

28.05.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 35-летний житель Борисовского района погиб под колесами поезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе

Происшествие случилось в Смолевичском районе на остановочном пункте Барсуки. Около восьми вечера там проезжала электричка бизнес-класса Орша–Минск.

35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе

Как мужчина попал под поезд, сейчас выясняется. От полученных травм он погиб на месте. Задержка железнодорожного движения составила 25 минут.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 35-летний житель Борисовского района погиб под колесами поезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в Смолевичском...
 
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