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«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров. Держать под контролем такую территорию помогают современные технологии и новейшее оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под охраной белорусов и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства.
Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета:
В этот день никто не смотрит на то, служишь ты или уже в запасе. Ведь бывших пограничников не бывает, любят говорить они.
Праздник у «зеленых беретов» принято встречать чуть раньше – накануне, в восемь вечера, когда начинаются новые пограничные сутки. 28 мая во всех соединениях и частях защитники рубежей чтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага. В Минске цветы и венки традиционно возложили к монументу Победы.
Способы защиты границ постоянно совершенствуются. Сейчас идет работа над созданием интеллектуальной границы.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Кто-то сегодняшний праздник встретил в парадном кителе, а кто-то – в форме на служебном посту. Ведь у них на контроле более 3,5 тысячи километров, а значит, расслабляться никак нельзя, даже в свой профессиональный праздник.
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Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров. Держать под контролем такую территорию помогают современные технологии и...
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