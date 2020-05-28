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«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

28.05.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров. Держать под контролем такую территорию помогают современные технологии и новейшее оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под охраной белорусов и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

О буднях людей в зеленых беретах – Ирина Петыш.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета:
Для меня этот праздник, наверное, самый главный из всех праздников, которые есть в году. Я с детства мечтал стать пограничником, со школы. Моя мечта осуществилась. Я очень рад и горд. Этот праздник отмечаю уже лет 30, наверное, и всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

В этот день никто не смотрит на то, служишь ты или уже в запасе. Ведь бывших пограничников не бывает, любят говорить они.

Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках

Праздник у «зеленых беретов» принято встречать чуть раньше – накануне, в восемь вечера, когда начинаются новые пограничные сутки. 28 мая во всех соединениях и частях защитники рубежей чтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага. В Минске цветы и венки традиционно возложили к монументу Победы.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

Способы защиты границ постоянно совершенствуются. Сейчас идет работа над созданием интеллектуальной границы.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня мы строим два комплекса в украинском направлении. Если взять комплекс заставы «Хойники», это будет комплекс в виде системы интегрированной охраны границы, который может с одного пункта управления контролировать на первом этапе до 100 километров границы, а в последующем до 300 километров. Я скажу с уверенностью, что такого принципа и способа охраны границ, как будет в «Хойниках», на постсоветском пространстве, по-моему, нет.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

Кто-то сегодняшний праздник встретил в парадном кителе, а кто-то – в форме на служебном посту. Ведь у них на контроле более 3,5 тысячи километров, а значит, расслабляться никак нельзя, даже в свой профессиональный праздник.

Люди в материале: Михаил Оксенюк, Александр Маркевич, Анатолий Лаппо, Ирина Петыш

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров. Держать под контролем такую территорию помогают современные технологии и...
 
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