|
Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под охраной белорусов и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства.
Александр Маркевич в свое время службу начинал в Вооруженных Силах, а пограничником стал только в 30 лет.
Было это как раз после развала СССР, когда требовалось как можно больше людей на обустройство границ теперь уже отдельных государств. Обустроить рубежи помог, да так в пограничных войсках и остался на многие годы.
Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Теперь мы видим, что у нас и интегрированная система охраны государственной границы, и современные оборудованные пункты пропуска. И самое главное, что есть большие планы по их наращиванию, по обустройству государственной границы и ее инфраструктуры для того, чтобы у нас сама граница была еще более современной, еще более цивилизованной и удобной для людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Маркевич о том, как обустраивали рубежи: приезжали со всего Советского Союза, без кола без двора, жили в вагончиках
Новости Беларуси. Протяженность госграницы нашей страны – более 3,5 тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под охраной белорусов и участок...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)