Современные дети – какие они? Мнение директора школы

Источник материала: ОНТ

Сегодня часто возникают споры о поколениях и различиях между ними. Как можно охарактеризовать современных детей? На этот вопрос ответил директор Аталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района Станислав Войнич в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Станислав Войнич: «Наши дети – отличные. Кто бы что ни говорил, моё мнение не поменяется.Я постоянно анализирую этот вопрос и пришёл к выводу, что все поколения – плохие для предыдущих.Интересно послушать моего одноклассника – он говорит, что современная молодежь вообще ничем не интересуется, она не такая, как мы были. Я летом езжу в лагерь, люблю там поработать инструктором по физкультуре. Я общаюсь с большим количеством детей. Городские дети и дети из деревни, конечно, отличаются раскрепощенностью. Детей в нашей школе я просто обожаю. Потому что за них никогда не стыдно. Возьмите половину республики, и я найду наших детей с закрытыми глазами. Где-то им это мешает, где-то наоборот – это их возвышает. Но они знают, как нужно себя вести, что нужно быть аккуратными, нужно слушаться».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».



ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram