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Современные дети – какие они? Мнение директора школы
Источник материала: ОНТ
Сегодня часто возникают споры о поколениях и различиях между ними. Как можно охарактеризовать современных детей? На этот вопрос ответил директор Аталезского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Столбцовского района Станислав Войнич в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».
ФОТО: pixabay.com
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Сегодня часто возникают споры о поколениях и различиях между ними. Как можно охарактеризовать современных детей? На этот вопрос ответил директор Аталезского...
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