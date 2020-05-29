ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильный ветер, ливни и грозы

29.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Усиление ветра, грозы, сильные дожди ожидаются в ряде регионов Беларуси 29 мая.

29 мая ночью по юго-востоку Беларуси, днем во многих районах страны (в том числе в Минске) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью на юго-востоке прогремят грозы, временами пройдут сильные дожди, сообщили в «Белгидромете».

29 мая температура ночью от +7..+13°С, днем до +13..+18°С, по юго-востоку - +19..+23°С.

30 мая на большей части территории страны пройдут продолжительные дожди, днем по юго-восточной половине местами - сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер ночью местами по западу, днем на большей части территории страны сильный порывистый.

Ночью ожидается +8..+15°С, днем +13..+20°С, по северо-востоку до +23°С.

31 мая временами пройдут дожди, ночью местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер на большей части Беларуси - сильный порывистый. Температура ночью будет +8..+15°С, днем +15..+20°С, по северу страны - до +22°С.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усиление ветра, грозы, сильные дожди ожидаются в ряде регионов Беларуси 29 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под надёжной защитой и в будни, и в праздники. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика