В Беларуси объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильный ветер, ливни и грозы

Усиление ветра, грозы, сильные дожди ожидаются в ряде регионов Беларуси 29 мая.

29 мая ночью по юго-востоку Беларуси, днем во многих районах страны (в том числе в Минске) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью на юго-востоке прогремят грозы, временами пройдут сильные дожди, сообщили в «Белгидромете».

29 мая температура ночью от +7..+13°С, днем до +13..+18°С, по юго-востоку - +19..+23°С.

30 мая на большей части территории страны пройдут продолжительные дожди, днем по юго-восточной половине местами - сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер ночью местами по западу, днем на большей части территории страны сильный порывистый.

Ночью ожидается +8..+15°С, днем +13..+20°С, по северо-востоку до +23°С.

31 мая временами пройдут дожди, ночью местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер на большей части Беларуси - сильный порывистый. Температура ночью будет +8..+15°С, днем +15..+20°С, по северу страны - до +22°С.