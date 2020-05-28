Под надёжной защитой и в будни, и в праздники. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник

Источник материала: ОНТ

Пограничные войска сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству. Особые слова признательности Глава государства адресовал ветеранам, посвятившим жизнь высокой миссии – беречь мир на белорусской земле. Общая протяжённость белорусских рубежей – 3 617 километров. А охраняемый участок, где служба в постоянном режиме, – более 2000 километров.

Застава «Томашовка» расположена на стыке трёх границ – Беларуси, Польши и Украины. Особенности на каждом участке свои. На польском направлении – борьба с нелегальными мигрантами, на украинском – контрабанда. Такая специфика устоялась годами. Разве что ассортимент контрабанды расширился, нелегалы могут быть со всего мира. Современная белорусская граница – это и труд людей, которые её охраняют, и самые современные технологии. В этом тандеме и мышь, говорят, не проскочит.

Вадим Петровский, военнослужащий пограничный заставы «Томашевка» Брестской пограничной группы им. Ф. Дзержинского: «Задерживали француза, который нарушал границу. Увидели следы, начали изучать, приняли меры к их сохранению, затем кинолог «поставил» собаку на след, и совершалось преследование, чтобы нарушитель не успел уйти».

За день пограничный наряд может пройти до 30 километров. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Не бывает учебных выходов, все дозоры – с оружием. Здесь, на Брестчине, на заставе «Казимирово», в пограничных войсках проходил службу наш Президент. В погранвойсках в подразделении по борьбе с нелегальной миграцией служили и старшие сыновья Главы государства. Противостояние нарушителям – сейчас это во многом задача технических средств. Систему «Ворон» на заставе «Томашовка» установили в прошлом году. В режиме онлайн видно всё, что происходит на участке. Днём и ночью.

Дмитрий Гансецкий, начальник отделения инженерного оборудования государственной границы Брестской пограничной группы им. Ф. Дзержинского: «Закрывает польский участок и одновременно украинский участок. Украинский участок, как вы видите, оборудован дополнительно видеокамерами, что позволяет сработать на упреждение или убедиться, что сработка сигнализационного комплекса произошла от животного».

Дополнительные технические средства – требование времени. С начала года только на западных рубежах задержаны 166 нарушителей.

Анатолий Лаппо председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Мы сегодня строим новое подразделение, оборудуем «интеллектуальную» границу. Сегодня мы строим два комплекса на украинском направлении. Если взять комплекс заставы «Хойники», то это будет комплекс в виде системы интегрированной охраны границы, который может из одного пункта управления контролировать на первом этапе до 100 км границы, в последующем – до 300 км».

Праздник интернациональный. Объединяет воинов разных стран и поколений. Ветеран погранвойск Владимир Никулин начинал службу во Владивостоке.

Владимир Никулин, заместитель председателя Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы: «Это была граница Тихоокеаноского округа на стыке трёх государств – Корея, Китай и СССР. 72-й год, наш весь выпуск уехал на советско-китайскую границу, там была напряжённая ситуация. А потом – Афганистан. Самое сложное – это, наверное, отдалённость от цивилизации, напряжённая круглосуточная служба, в любой момент могли поднять по тревоге».

Почтить память, вспомнить героев в зелёных беретах, возложить цветы к памятникам – традиция не одного поколения. Остров мужества и скорби – ещё одно место, которое обязательно посещают в этот день пограничники. Здесь почтили память воинов, погибших в Афганистане, пограничников, которые первыми приняли удар фашистов 22 июня 1941-го. Пограничная служба – элита во все времена. Лучшие призывники и лучшие абитуриенты, которые могут поступить в профильный вуз. Сделав выбор однажды, они связывают с профессией свою жизнь навсегда.

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