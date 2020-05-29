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«Предприимчивый» работник сельхозпредприятия района присвоил 270 литров дизельного топлива

29.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сотрудниками Несвижского РОВД постоянно проводятся мероприятия по профилактике правонарушений на территории района, выявлению причин и условий им способствующих, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях.

В период посевной кампании 2020 года подразделение по борьбе с экономическими преступлениями особое внимание уделяло объектам агропромышленного комплекса рай-она. Проводились активные мероприятия по профилактике фактов хищения товарно-материальных ценностей предприятий, в том числе совершаемых самими работниками. Акцент был сделан на посевной материал, удобрения, топливо.

«Предприимчивый» работник сельхозпредприятия района присвоил 270 литров дизельного топлива

Одним из самых распространенных нарушений является хищение топлива. Так, 05.05.2020 сотрудниками группы  БЭП Несвижского РОВД совместно с Несвижским отделом Департамента охраны (ОДО) был выявлен факт хищения дизельного топлива механизатором одного из сельхозпредприятий района. В течение марта-апреля текущего года он присвоил дизельное топливо объемом 270 литров, чем причинил организации  материальный ущерб на общую сумму 456,3 рубля. 13.05.2020  Несвижским РОСК  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также 05.05.2020 сотрудниками группы  БЭП Несвижского РОВД совместно с Несвижским ОДО был выявлен факт хищения дизельного топлива еще одним механизатором. Мужчина в течение февраля-апреля 2020 года присвоил дизельное топливо объемом 262 литра, чем причинил организации материальный ущерб на общую сумму 424,44 рубля. 13.05.2020  Несвижский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК  Республики Беларусь.           

Работа по указанным направлениям продолжается. При наличии сведений о совершаемых хищениях товарно-материальных ценностей, иных нарушениях законодательства на объектах агропромышленного комплекса, в иных отраслях экономики просьба сообщать по телефону 102 круглосуточно, в группу БЭП Несвижского РОВД с 9 до 18 часов — 5-93-79.

Алексей Скребец,

старший оперуполномоченный

группы БЭП Несвижского РОВД.


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Сотрудниками Несвижского РОВД постоянно проводятся мероприятия по профилактике правонарушений на территории района, выявлению причин и условий им...
 
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