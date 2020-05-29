«Предприимчивый» работник сельхозпредприятия района присвоил 270 литров дизельного топлива

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сотрудниками Несвижского РОВД постоянно проводятся мероприятия по профилактике правонарушений на территории района, выявлению причин и условий им способствующих, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях.

В период посевной кампании 2020 года подразделение по борьбе с экономическими преступлениями особое внимание уделяло объектам агропромышленного комплекса рай-она. Проводились активные мероприятия по профилактике фактов хищения товарно-материальных ценностей предприятий, в том числе совершаемых самими работниками. Акцент был сделан на посевной материал, удобрения, топливо.





Одним из самых распространенных нарушений является хищение топлива. Так, 05.05.2020 сотрудниками группы БЭП Несвижского РОВД совместно с Несвижским отделом Департамента охраны (ОДО) был выявлен факт хищения дизельного топлива механизатором одного из сельхозпредприятий района. В течение марта-апреля текущего года он присвоил дизельное топливо объемом 270 литров, чем причинил организации материальный ущерб на общую сумму 456,3 рубля. 13.05.2020 Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также 05.05.2020 сотрудниками группы БЭП Несвижского РОВД совместно с Несвижским ОДО был выявлен факт хищения дизельного топлива еще одним механизатором. Мужчина в течение февраля-апреля 2020 года присвоил дизельное топливо объемом 262 литра, чем причинил организации материальный ущерб на общую сумму 424,44 рубля. 13.05.2020 Несвижский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь.

Работа по указанным направлениям продолжается. При наличии сведений о совершаемых хищениях товарно-материальных ценностей, иных нарушениях законодательства на объектах агропромышленного комплекса, в иных отраслях экономики просьба сообщать по телефону 102 круглосуточно, в группу БЭП Несвижского РОВД с 9 до 18 часов — 5-93-79.

Алексей Скребец,

старший оперуполномоченный

группы БЭП Несвижского РОВД.