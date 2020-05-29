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Противники бьют Лукашенко в его самое уязвимое место

29.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тема семьи Лукашенко вновь может стать одним из факторов предвыборной борьбы за президентское кресло.

Противники бьют Лукашенко в его самое уязвимое место
Валерий Цепкало с женой Вероникой на пикете в Минске 26 мая. Фото: Игорь Мелешко


Тон в этом вопросе задала супруга бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которая вместе с мужем колесит по стране и участвует в предвыборных пикетах.

В интервью TUT.BY Вероника Цепкало рассказала, почему не захотела остаться в тени во время предвыборной гонки:

«Считаю, что появляться на публике вместе с членами семьи — это нормальная международная практика. Посмотрите на руководителей США, Франции, Канады, не надо далеко ходить: президенты Украины, Азербайджана и многие другие высшие должностные лица выходят в свет в сопровождении своих супруг. На мой взгляд, это крайне важно. Люди должны видеть, кто находится рядом с руководителем страны. Женщины играют важную роль в социальной жизни любой страны, и думаю, что и в нашей стране многие хотят видеть полноценную семью».

На реплику, что среди белорусских чиновников не принято появляться на публике с супругами, Вероника Цепкало отметила:

«Эту ситуацию нужно менять. Надо демонстрировать обществу, что женщина способна выполнять много социальных задач, в том числе отстаивать интересы наиболее уязвимых слоев населения».

Как известно, Александр Лукашенко после избрания президента в далеком 1994 году не стал перевозить свою супругу Галину из Шклова в Минск. Хотя официально они не разводились, но вместе и не живут уже 25 лет.

О матери младшего сына президента – Николая, родившегося в 2004 году, также официальных сведений нет. В одном из интервью Лукашенко-старший разоткровенничался и рассказал, что мать Николая - врач. По слухам, это может быть личный доктор президента Ирина Абельская, но, опять же, официального подтверждения этой информации нет.

Вообще, впервые тему семьи Лукашенко на президентских выборах поднял бывший ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин. В 2006 году в своем предвыборном выступлении по телевидению, которое, к слову, произвело фурор, он призвал Лукашенко показать первую леди страны. А о существовании Николая Беларусь и вовсе узнает только через год после этого. Мальчик даже не был внесен в биографические данные кандидата в президенты Лукашенко, что является грубым нарушением законодательства.


Тогда призыв показать первую леди страны за л Лукашенко за живое. Через несколько дней, выступая на третьем Всебелорусском народном собрании, он крайне эмоционально отреагировал на упрек оппонента.

«Если вам нужна первая леди, райте их», - предложил он делегатам собрания. Президент пояснил, что «бедная была бы та женщина», которая жила бы с ним, т.к. у него, «кроме страны», ничего нет, все время уходит на работу.

Ну а чем все это закончилось для Козулина, хорошо известно. После выборов его посадили на 5,5 лет за организацию массовых беспорядков. Пока он сидел в тюрьме его любимая супруга Ирина «сгорела» от рака…

В 2008 году Козулин был помилован указом Лукашенко и ушел из большой политики…
 
Теги: Минск
 
 
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Тема семьи Лукашенко вновь может стать одним из факторов предвыборной борьбы за президентское кресло.
 
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