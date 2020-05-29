28 мая около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома в Волковыске по ул. Железнодорожной.

В результате повреждены кровля и перекрытие на всей площади. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.