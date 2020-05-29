28 мая около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома в Волковыске по ул. Железнодорожной.
В результате повреждены кровля и перекрытие на всей площади. Причина пожара устанавливается,
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В Волковыске на Железнодорожной улице горел жилой дом
29.05.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
28 мая около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома в Волковыске по ул. Железнодорожной.
В результате повреждены кровля и перекрытие на всей площади. Причина пожара устанавливается,
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28 мая около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома в Волковыске по ул....
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