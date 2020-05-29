Представлен новый купеобразный кроссовер Volkswagen на базе Polo

Источник материала: Tut.by

Сперва эта машина была известна под рабочим названием New Urban SUV , затем была показана в фирменном камуфляже , а сейчас рассекречена полностью — знакомьтесь: Volkswagen Nivus!





Премьера компактного купеобразного «паркетника» Volkswagen состоялась накануне в Бразилии — собственно, местное подразделение немецкого автогиганта и занималось разработкой Nivus. Создан «паркетник» на платформе MQB-A0, которая легла в основу хетчбэка Polo нового поколения и седана Virtus для бразильского рынка. Конфигурация шасси у Nivus — стойки McPherson спереди и полузависимая подвеска сзади.





Если сравнивать Nivus с родственным кроссовером T-Cross для европейского рынка, то бразильский новичок оказывается несколько крупнее — от бампера до бампера у него 4266 мм. Колесная база (2566 мм) и ширина (1757 мм) примерно на одном уровне с T-Cross, а высота заметно меньше — 1493 мм. Паспортный объем багажника — 415 л, что также больше, чем у T-Cross с его 385 л.





Интерьер Nivus почти такой же, как у европейского хетчбэка Polo. У самых дорогих версий имеется виртуальная комбинация приборов с 10,25-дюймовым экраном и 10-дюймовый дисплей новой медиасистемы, разработанной местным отделением компании.





Под капотом заокеанского кроссовера прописался трехцилиндровый турбодвигатель 1.0 TSI, развивающий 116 л. с. Он может работать и на этаноле — в таком случае отдача вырастает до 128 л. с. Единственная доступная коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», а еще во всех версиях только два ведущих колеса (полного привода не предусмотрено из-за особенностей платформы).





Выпуск Nivus налаживается на бразильском предприятии Volkswagen в муниципалитете Аншиета — продажи должны начаться уже в ближайшее время. Позже «паркетник» дебютирует в Аргентине и Мексике, а в следующем году появится и в Европе. Более того, со временем такой кроссовер может добраться и до рынка ТС, но достоверной информации на этот счет пока нет.