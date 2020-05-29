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Представлен новый купеобразный кроссовер Volkswagen на базе Polo
Источник материала: Tut.by
Сперва эта машина была известна под рабочим названием
Премьера компактного купеобразного «паркетника» Volkswagen состоялась накануне в Бразилии — собственно, местное подразделение немецкого автогиганта и занималось разработкой Nivus. Создан «паркетник» на платформе MQB-A0, которая легла в основу хетчбэка Polo нового поколения и седана
Если сравнивать Nivus с родственным кроссовером
Интерьер Nivus почти такой же, как у европейского хетчбэка Polo. У самых дорогих версий имеется виртуальная комбинация приборов с 10,25-дюймовым экраном и 10-дюймовый дисплей новой медиасистемы, разработанной местным отделением компании.
Под капотом заокеанского кроссовера прописался трехцилиндровый турбодвигатель 1.0 TSI, развивающий 116 л. с. Он может работать и на этаноле — в таком случае отдача вырастает до 128 л. с. Единственная доступная коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», а еще во всех версиях только два ведущих колеса (полного привода не предусмотрено из-за особенностей платформы).
Выпуск Nivus налаживается на бразильском предприятии Volkswagen в муниципалитете Аншиета — продажи должны начаться уже в ближайшее время. Позже «паркетник» дебютирует в Аргентине и Мексике, а в следующем году появится и в Европе. Более того, со временем такой кроссовер может добраться и до рынка ТС, но достоверной информации на этот счет пока нет.
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Сперва эта машина была известна под рабочим названием New Urban SUV, затем была показана в фирменном камуфляже, а сейчас рассекречена полностью - знакомьтесь: Volkswagen Nivus!
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