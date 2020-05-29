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Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства. Это предусмотрено указом от 12 мая 2020 года №161, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт совета.

Дмитрий Крутой подчеркнул, что рассматривает Совет по развитию предпринимательства как ключевую площадку диалога государства и бизнеса, эффективный механизм выработки и продвижения инициатив по активизации частной деятельности.

По мнению Дмитрия Крутого, приоритетными направлениями работы совета на современном этапе должны стать участие в формировании благоприятного предпринимательского климата, создании условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в экономику страны.

Кроме того, в приоритете взаимодействие с региональными советами по развитию предпринимательства, анализ ситуации и выявления проблем развития на местах, выработка предложений по обеспечению устойчивой динамики частного сектора, совершенствования его отраслевой и территориальной структуры.

https://www.belta.by

 
 
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Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства. Это предусмотрено указом от 12 мая 2020 года №161,...
 
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