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За квартал компьютерные услуги принесли больше валюты, чем нефтепродукты и калийные удобрения

29.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ИТ-компании с офисами в Беларуси экспортировали в январе–марте компьютерных услуг почти на 600 миллионов долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года экспорт вырос на 34,1%, следует из данных официальной статистики.

За квартал компьютерные услуги принесли больше валюты, чем нефтепродукты и калийные удобрения – одни из самых крупных позиций белорусского экспорта. Например, экспорт нефтепродуктов за три месяца составил 528 миллионов долларов (на 67,5 миллиона долларов меньше ИТ-услуг), экспорт калийных удобрений – почти 538 миллионов долларов (на 57,7 миллиона долларов меньше), пишет dev.by.

Для компаний Парка высоких технологий крупнейшим экспортным рынком остается США. В первом квартале резиденты ещё не ощутили влияние коронакризиса и падение заказов. Объем экспорта на американский рынок вырос на 52% относительно января-марта прошлого года, составив 270,5 миллиона долларов.  В топ-3 основных экспортных рынков – Кипр и Великобритания. 

Для компаний Парка высоких технологий крупнейшим экспортным рынком остается США. В первом квартале резиденты еще не ощутили влияние коронакризиса и падение заказов. Объем экспорта на американский рынок вырос на 52% относительно января-марта прошлого года, составив 270,5 миллиона долларов.  В топ-3 основных экспортных рынков – Кипр и Великобритания. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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ИТ-компании с офисами в Беларуси экспортировали в январе–марте компьютерных услуг почти на 600 миллионов долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года...
 
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