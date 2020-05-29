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КГК: инвестирование проекта расчистки русла Мухавца нецелесообразно

29.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

КГК считает нецелесообразным инвестирование 850 тыс. рублей в реализацию проекта по расчистке участка русла р. Мухавец в Кобринском районе.

КГК: инвестирование проекта расчистки русла Мухавца нецелесообразно

В ходе проведения контрольных мероприятий установлены экономическая нецелесообразность инвестиций в реализацию проекта «Расчистка русла р. Мухавец на участке Днепровско-Бугский канал – Королевский канал» (около 850 тыс. рублей) и незаконное использование бюджетных средств (36 тыс. рублей).

Проектом, финансируемым из средств районного бюджета, для проведения работ и разравнивания извлеченного при расчистке русла реки грунта предусматривается сплошной отвод земельных участков шириной 20 м по обоим берегам протяженностью 15,3 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности и леса.

Между тем, как отмечается в научно-исследовательской работе Брестского государственного технического университета, формирование подпора на этом участке русла реки обусловлено в первую очередь зарегулированностью режима эксплуатации Днепровско-Бугского канала (наличием системы шлюзов). Ни снижение шероховатости дна, ни углубление реки не снизят вероятность затопления (подтопления) прилегающей территории. К слову, с 1974 года максимальный сток весеннего половодья был ниже среднего значения.

Следует отметить, что на данном участке река не является судоходной, не состоит на балансе у какого-либо предприятия.

В случае реализации проекта положительный эффект не будет сохранен в течение длительного времени. Как следствие, бюджетные средства на проведение работ будут использованы нерационально. Подтверждением тому является реализованный УП «Кобринское ПМС» проект по чистке верховья реки в ходе реконструкции мелиоративной системы «Верховье р. Мухавец» в ОАО «Минянка» Кобринского района. Некоторые выполненные в 2019 году работы по чистке русла на данном участке уже требуется провести повторно.

Кроме того, при выборе земельных участков для производства проектных работ не учтены рекомендации ГУ «Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси» по охране видов флоры (сальвиния плавающая, сиелла прямая) и фауны (зимородок, выпь, кулик-сорока), включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

По результатам проверки предложено инициировать внесение изменений в проектную документацию: исключить сплошное углубление и расчистку русла реки, ограничившись лишь расчисткой захламленных участков, ликвидацией заторов и упавших деревьев.

 
 
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  КГК считает нецелесообразным инвестирование 850 тыс. рублей в реализацию проекта по расчистке участка русла р. Мухавец в Кобринском районе. В ходе проведения...
 
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