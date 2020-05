Трамп подписал указ о соцсетях. В чем его суть, и почему техкомпании недовольны

Источник материала: Tut.by

В четверг президент США подписал исполнительный указ, который, как считают в Белом доме, позволит регулировать деятельность соцсетей и лишит их защиты от обвинений в клевете. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сайт Белого дома .

Прежде всего, в указе отмечается, что свобода слова является основой американской демократии. «В стране, в которой долгое время ценилась свобода выражения мнений, мы не можем позволить ограниченному количеству онлайн-платформ вручную выбирать слова, к которым американцы могут получить доступ и транслировать в интернете. Эта практика принципиально неамериканская и антидемократическая», — говорится в сообщении.

В указе за подписью Трампа заявляется, что Twitter, Facebook, Instagram и YouTube «обладают огромными, если не беспрецедентными, возможностями для… цензуры, удаления или стирания информации; и контроля того, что люди видят или не видят».

При этом в документе упоминается случай, когда Twitter 26 мая снабдил два твита Трампа пометками «вводящие в заблуждение», после чего глава Белого дома заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова», и пообещал как президент США «не допустить этого».

«Twitter, похоже, никогда не помечал таким образом твит другого политика», — подчеркивает Трамп, приводя в качестве примеров твиты американского политика-демократа Адама Шиффа или некую «поисковую систему для коммунистической партии Китая», которые, по его словам, не получали пометок о недостоверной информации. Он также сообщил, что некоторые компании транслировали рекламные объявления, «оплаченные китайским правительством, которые распространяют ложную информацию о массовом заключении в Китае религиозных меньшинств» и тем самым «позволили правительственным чиновникам Китая использовать свои платформы для распространения дезинформации о происхождении пандемии COVID-19 и для подрыва демократических протестов в Гонконге».

Документ, подписанный Трампом, отменяет действие параграфа 230 Акта США, который определяет нормы поведения, в том числе и в социальных сетях. Этот закон 1996 года предоставляет платформам юридическую неприкосновенность относительно контента, размещаемого сторонними пользователями, а также дает им прикрытие для «добросовестных усилий» по модерированию этих платформ.

Среди прочего этот параграф освобождает компании от ответственности за содержание сообщений, размещенных на созданных ими платформах. Например, благодаря ему компании Twitter и Facebook были защищены от возможных судебных исков по обвинениям в клевете и защите чести и достоинства.

В указе за подписью Трампа отмечается, что «параграф 230 не был предназначен для того, чтобы позволить нескольким компаниям превратиться в титанов, контролирующих жизненно важные пути для нашего национального дискурса под видом открытых форумов для обсуждения» .

Отметим, что в 2019 году администрация уже пыталась представить подобный указ, однако тогда представители Федеральной комиссии по торговле и Федеральной комиссии по коммуникациям выразили протест, заявив, что подобный шаг превращает Белый дом в «полицейское подразделение».

Указ Трампа предписывает Министерству торговли США подать петицию в Федеральную комиссию по связи (FCC), чтобы уточнить сферу действия параграфа 230 — это предложение уже вызвало упреки двух демократических членов комиссии из пяти человек.

Другой раздел указа должен побудить федеральные агентства пересмотреть свои расходы на рекламу в социальных сетях.

Перед подписанием исполнительного указа во время пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп обвинил компании, работающие в социальных сетях, в «неконтролируемой власти порицать, ограничивать, редактировать, формировать, скрывать, изменять практически любые формы общения между частными лицами или широкой публичной аудиторией». Он также сказал, что если бы мог закрыть Twitter, то сделал бы это.

Указ Трампа поддержали некоторые из сенаторов, например, Тед Круз, который часто критикует технологические компании за предполагаемую предвзятость. Однако демократы не одобрили иэтот документ. Так, сенатор Ричард Блументал назвал указ «вопиюще чрезмерным с явно злонамеренным намерением подавить свободу слова».

Гэри Шапиро (Gary Shapiro), президент и генеральный директор Ассоциации потребительских технологий (CTA), которая представляет более двух тысяч техкомпаний, в том числе Facebook и Google, назвал этот шаг Трампа «неконституционным» и «необдуманным».

Торговая палата США также выступила с резкой критикой распоряжения президента.

Facebook раскритиковал намерение Трампа ограничить параграф 230, утверждая, что это в конечном итоге приведет к ограничению свободы слова в интернете. По словам представителя соцсети, если компании будут ответственны за все, что говорят миллиарды их пользователей, они чаще станут прибегать к цензуре.

Google, которому принадлежит YouTube, публично не отреагировал на указ Трампа. А пресс-секретарь Twitter назвал этот шаг «реакционным и политизированным подходом к такому важному закону».

Глава Twitter Джек Дорси написал в своем аккаунте: «Мы продолжим указывать на неверную или оспариваемую информацию о выборах во всем мире».

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.