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Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

29.05.2020 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трогательная история произошла в Сенно, где спасли запутавшегося в сетях лебедя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

Попавшую в беду птицу на озере Обальцы заметили отдыхающие. Они и стали инициаторами спасательной операции. После их звонка на помощь лебедю прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

На лодке спасатели доставили птицу на берег и освободили от рыболовной снасти. Сейчас жизнь лебедя вне опасности.

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Новости Беларуси. Трогательная история произошла в Сенно, где спасли запутавшегося в сетях лебедя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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