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Учительница узнала о своей беременности за два часа до родов

29.05.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учительница узнала о своей беременности за два часа до родов

Учительница балета американского города Блумингтон, штат Иллинойс, узнала, что беременна, всего за два часа до родов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 23-летняя учительница балета Лиззи Куах ощутила ужасные спазмы в области живота. Он подумала, что у нее камни в почках, и попросила мать отвезти ее в больницу.

Лиззи была удивлена, что врачи в первую очередь проверили, не беременна ли она.

«Выяснилось, что я на самом деле вынашивала ребенка, и у меня уже начались роды. В ту ночь я стала мамой», – поделилась женщина.

Она родила дочь через пару часов после того, как узнала о беременности. Роды у нее проходили сложно во всех планах.

«Мне не сделали эпидуральную анестезию, так как для этого было уже слишком поздно. Я испытывала адские боли. Я понятия не имела, кто у меня будет (мальчик или девочка), доношенный ребенок или нет, здоровый или больной. Мне приходилось отвлекаться от подобных мыслей во время родов».

Она также призналась, что не заметила типичных признаков беременности у себя. Женщина также пояснила, что несколько лет назад у нее были камни в почках, тогда боль была похожей, поэтому она решила, что проблема снова в этом.

Фото: pixabay

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Учительница балета американского города Блумингтон, штат Иллинойс, узнала, что беременна, всего за два часа до родов, сообщает Daily Mail. По информации источника,...
 
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