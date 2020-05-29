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«Приезжают из центра, ставят машины и бидонами набирают». Ищем питьевые фонтанчики в Минске
Источник материала: СТВ
Не за горами знойное лето. А потому питьевые фонтанчики – на вес золота. Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по столичным оазисам и узнали, где освежиться будет приятно и полезно.
Проспект Победителей, 82. Существует предание, что в 1612 году на этом месте была найдена икона Крупецкой Божьей матери, названой в честь одноименной деревни Крупцы, которая тогда находилась здесь.
Считалось, что вода из родника помогала при глазных заболеваниях, а также семьям, которые не могли дождаться детей. И по сей день сюда не зарастает народная тропа. Сделать здесь фото на счастье спешат и молодожены.
Вода здесь чистая и качественная – заверили в Центре гигиены и эпидемиологии Центрального района. А место, словно с картин художников! Велосипедистам и байкерам есть где сделать привал и освежиться.
За артезианской водой отправляйтесь во Фрунзенский район. Питьевые фонтанчики здесь в надежных руках водоканала. Струи бьют с мая по октябрь с 10 утра до 10 вечера. Контроль качества ведется еженедельно.
К слову, у главного офиса «Минскводоканала» также есть свой живительный источник. Для местной детворы синяя труба – любимая достопримечательность.
А мы продолжаем сиесту в парке 60-летия Октября, что на пересечении улиц Сердича и Матусевича. Эта березовая роща – идеальное место для пробежек. В народе его даже окрестили тропой здоровья. А когда включили фонтаны, здесь стал по вечерам собираться весь район.
По соседству, на Матусевича, 53 жизнь также бьет ключом. К местному роднику выстраиваются очереди. Вода ледяная и приятная на вкус.
Завершим водное путешествие у дома Милосердия по адресу ул. Франциска Скорины, 11. Сюда минчане отправляются с верой и молитвой. Источник освятили 19 января 2004 года. С тех пор верующие приходят сюда за целебной водой. Она поднимается из глубины 275 метров. В архитектурном ансамбле можно прочитать историю православия белорусской земли, здесь каждая деталь наполнена смыслом.
Прогуливаясь по летнему Минску, помните: многие фонтанчики всего лишь служат украшением города и не пригодны для питья. Нашему маршруту можно доверять наверняка. Приятного отдыха!
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Не за горами знойное лето. А потому питьевые фонтанчики – на вес золота. Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по столичным оазисам и узнали, где...
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