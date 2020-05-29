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Запрет на вывоз медтоваров за пределы Беларуси продлен до 1 июля
Источник материала: ОНТ
До 1 июля продлён запрет на вывоз медтоваров, наиболее востребованных в период пандемии.
Это медицинские маски, защитные костюмы, халаты, дыхательная аппаратура. В документе есть одно исключение – вывоз возможен при условии, что есть разрешение Минздрава, а также полный список товаров с указанием количества и стоимости.
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До 1 июля продлён запрет на вывоз медтоваров, наиболее востребованных в период пандемии. Это медицинские маски, защитные костюмы, халаты, дыхательная аппаратура. В...
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