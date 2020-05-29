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Убийство полицейским афроамериканца спровоцировало погромы в Миннеаполисе
Источник материала: ОНТ
В Миннеаполисе акции протеста, которые начались после убийства полицией афороамериканца, переросли в погромы.
Напомним, полицейский при задержании применил удушающий приём. В этот момент задержанный Джордж Флойд был в наручниках – он несколько раз повторил, что задыхается, однако его мольбы о помощи были проигнорированы. В итоге Флойд умер в реанимации, а в городе начались погромы.
Сотни людей грабят магазины и банки, поджигают и бьют машины. Для разгона толпы используется слезоточивый газ. Для прекращения беспорядков в город направили национальную гвардию. В то же время ООН призвала американские власти, привлечь к ответственности убийц афроамериканца.
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В Миннеаполисе акции протеста, которые начались после убийства полицией афороамериканца, переросли в погромы. Напомним, полицейский при задержании применил...
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